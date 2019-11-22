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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 52
Рочина 73
2:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Родригес 65
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
22 нояб. 2019, 23:00 МСК
22.11.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
9
Марти
Рохер Марти
52'
52'
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
16
Рочина
Рубен Рочина
73'
10
Барди
Энис Барди
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон
Мальорка
мин
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
2
Састре
Жоан Састре
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
65'
65'
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
20
Седлар
Александар Седлар
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
4
Сене
Хосеп Сене
10
Алегрия
Алекс Алегрия