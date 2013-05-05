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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 7
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Аквафреска 42
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
5 мая 2013, 13:00 МСК
5.05.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
64
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
53
0
Хемед
Томер Хемед
7'
7'
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Хуанфран
Хуанфран
75
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
28
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Риос
Педро Риос
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
42'
42'
77
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Симао
Жуниор Симао
0
Мичел
Мичел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Марти
Рохер Марти