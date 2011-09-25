Матч завершен
Леванте
Валенсия
Суарес 14
Суарес 58
Баркеро 76
3:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Морено 73
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
25 сент. 2011, 17:00 МСК
25.09.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
77
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Суарес
Рубен Суарес
14'
58'
14', 58'
66
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
75
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Лопес
Педро Лопес
0
Баркеро
Хосе Баркеро
76'
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
73'
73'
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Ромарик
Ромарик
63
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Фонте
Руи Фонте
46
0
Тьеви
Тьеви
63
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Васкес
Альваро Васкес