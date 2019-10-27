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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Эспиноcа 38
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
27 окт. 2019, 18:00 МСК
27.10.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
16
Рочина
Рубен Рочина
90
13
Айтор
Айтор
90
23
Коке
Коке
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
19
Клер
Карлос Клер
90
9
Марти
Рохер Марти
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
8
Эрнани
Эрнани
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
Запасные
15
Поштиго
Серхио Поштиго
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
10
Барди
Энис Барди
21
Майорал
Борха Майорал
7
Леон
Серхио Леон
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
38'
38'
90
5
Налдо
Налдо
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
17
Вила
Дидач Вила
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
16
Лопес
Хави Лопес
14
Мелендо
Оскар Мелендо