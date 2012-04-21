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Жюльен Эскюде
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
23:30
Севилья
1 : 1
Леванте
20'
20'
20'
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
23:30
минуты: 1' - 45'
Севилья
1
Леванте
1
минуты: 1' - 45'
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
5
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
22:59
Севилья
3 : 0
Сарагоса
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
22:59
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
46'
46'
46'
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
2.04.2012
2 апр. 2012
пн
22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
2.04.2012
2 апр. 2012
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Гранада
0 : 3
Севилья
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
Расинг
0 : 3
Севилья
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
17.03.2012
17 марта 2012
сб
22:00
Севилья
0 : 2
Барселона
49'
49'
49'
17.03.2012
17 марта 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:00
Спортинг
1 : 0
Севилья
71'
71'
71'
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
-:-
Севилья
1 : 1
Атлетико
4.03.2012
4 марта 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
Валенсия
1 : 2
Севилья
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
52'
52'
52'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
23:30
Малага
2 : 1
Севилья
90'
90'
90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 90'
Малага
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
был в запасе
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Севилья
0 : 0
Эспаньол
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Севилья
0
Эспаньол
0
был в запасе
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 1
Севилья
62'
71'
62'
71'
62'
71'
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
14:00
62'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
-:-
Севилья
2 : 6
Реал
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
-:-
был в запасе
Севилья
2
Реал
6
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
был в запасе
Леванте
1
Севилья
0
был в запасе
5.12.2011
5 дек. 2011
пн
22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
5.12.2011
5 дек. 2011
пн
22:59
был в запасе
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
был в запасе
Сарагоса
0
Севилья
1
был в запасе
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