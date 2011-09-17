Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 53
1:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
17 сент. 2011, 22:59 МСК
17.09.2011, 22:59 МСК
суббота
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Коке
Коке
90
0
Троховски
Петр Троховски
74
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
53'
53'
69
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Перотти
Диего Перотти
83
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ману
Ману
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Прието
Хаби Прието
31
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
71
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
78
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Ифран
Диего Ифран
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Агиррече
Иманол Агиррече