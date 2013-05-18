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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 10
1:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ракитич 16
Агиррече 24
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
18 мая 2013, 22:59 МСК
18.05.2013, 22:59 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Кала
Кала
90
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
10'
16'
10'
16'
90
0
Медель
Гари Медель
88
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Перотти
Диего Перотти
66
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
88
0
Вела
Карлос Вела
80
0
Гризманн
Антуан Гризманн
88
0
Агиррече
Иманол Агиррече
24'
24'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран