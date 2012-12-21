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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 18
де ла Белья 69
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Медель 49
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
21 дек. 2012, -:- МСК
21.12.2012, -:- МСК
пятница
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
69'
69'
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Пардо
Рубен Пардо
67
0
Вела
Карлос Вела
18'
18'
84
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Ифран
Диего Ифран
86
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Агиррече
Иманол Агиррече
Севилья
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
88
0
Коке
Коке
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
67
0
Медель
Гари Медель
49'
49'
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
0
Ману
Ману
81
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Рабельо
Брайан Рабельо
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара