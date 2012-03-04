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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Диавара 53
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Сальвио 9
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
4 марта 2012, -:- МСК
4.03.2012, -:- МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
57
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Коке
Коке
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
57
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
53'
53'
74
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Луна
Антонио Луна
0
Троховски
Петр Троховски
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ману
Ману
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
9'
9'
90
0
Тиагу
Тиагу
81
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Габи
Габи
90
0
Коке
Коке
90
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Силвиу
Силвиу
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Мерида
Фран Мерида
0
Пицци
Пицци