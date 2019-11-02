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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Васкес 28
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мората 60
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
2 нояб. 2019, 20:30 МСК
2.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
22
Васкес
Франко Васкес
28'
28'
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Гудель
Неманья Гудель
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
7
Лопеш
Рони Лопеш
24
Хордан
Хоан Хордан
14
Чичарито
Чичарито
8
Нолито
Нолито
9
Даббур
Мунас Даббур
15
Посо
Алехандро Посо
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
9
Мората
Альваро Мората
60'
60'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
13
Облак
Ян Облак
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
19
Коста
Диего Коста
14
Льоренте
Маркос Льоренте