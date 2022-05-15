Атлетико - Севилья: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
-:-

Атлетико - Севилья: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
15 мая 2022, -:- МСК
15.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Севилья
1
Атлетико
0
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2
Севилья
0
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Атлетико
2
Севилья
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
Севилья
1
Атлетико
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Атлетико
1
Севилья
1
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 18:15
Севилья
1 : 1
Атлетико
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 18:15
Севилья
1
Атлетико
1
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
Севилья
2 : 5
Атлетико
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 22:45
Севилья
2
Атлетико
5
23.01.2018 23 янв. 2018 вт 23:30
Севилья
3 : 1
Атлетико
23.01.2018 23 янв. 2018 вт 23:30
Севилья
3
Атлетико
1
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Атлетико
1 : 2
Севилья
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Атлетико
1
Севилья
2
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:00
Атлетико
2 : 0
Севилья
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:00
Атлетико
2
Севилья
0
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:15
Атлетико
3 : 1
Севилья
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:15
Атлетико
3
Севилья
1
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 17:15
Севилья
1 : 0
Атлетико
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 17:15
Севилья
1
Атлетико
0
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 18:00
Атлетико
0 : 0
Севилья
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 18:00
Атлетико
0
Севилья
0
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:30
Севилья
0 : 3
Атлетико
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:30
Севилья
0
Атлетико
3
01.03.2015 01 марта 2015 вс 21:00
Севилья
0 : 0
Атлетико
01.03.2015 01 марта 2015 вс 21:00
Севилья
0
Атлетико
0
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 21:00
Атлетико
4 : 0
Севилья
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 21:00
Атлетико
4
Севилья
0
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:59
Атлетико
1 : 1
Севилья
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:59
Атлетико
1
Севилья
1
19.08.2013 19 авг. 2013 пн -:-
Севилья
1 : 3
Атлетико
19.08.2013 19 авг. 2013 пн -:-
Севилья
1
Атлетико
3
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Атлетико
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
Севилья
0
Атлетико
1
28.02.2013 28 февр. 2013 чт -:-
Севилья
2 : 2
Атлетико
28.02.2013 28 февр. 2013 чт -:-
Севилья
2
Атлетико
2

Новости

Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
2 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
# Новости матча
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»
23 мая, 14:56
Фанат «Атлетико» погиб в машине, празднуя чемпионство. Ему было 14 лет. Клуб выразил соболезнования
23 мая, 10:40
🏆 «Атлетико» – чемпион Испании
22 мая, 20:51
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство. Она проиграла «Сельте»
16 мая, 21:38
«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка
14 мая, 00:49
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13