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Атлетико VS Севилья
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Атлетико - Севилья: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
-:-
Атлетико - Севилья: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
15 мая 2022, -:- МСК
15.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1
Атлетико
0
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2
Севилья
0
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Атлетико
2
Севилья
2
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1
Атлетико
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Атлетико
1
Севилья
1
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
18:15
Севилья
1 : 1
Атлетико
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
18:15
Севилья
1
Атлетико
1
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 5
Атлетико
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
Севилья
2
Атлетико
5
23.01.2018
23 янв. 2018
вт
23:30
Севилья
3 : 1
Атлетико
23.01.2018
23 янв. 2018
вт
23:30
Севилья
3
Атлетико
1
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Атлетико
1 : 2
Севилья
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Атлетико
1
Севилья
2
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
14:00
Атлетико
2 : 0
Севилья
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
14:00
Атлетико
2
Севилья
0
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:15
Атлетико
3 : 1
Севилья
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:15
Атлетико
3
Севилья
1
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
17:15
Севилья
1 : 0
Атлетико
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
17:15
Севилья
1
Атлетико
0
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
18:00
Атлетико
0 : 0
Севилья
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
18:00
Атлетико
0
Севилья
0
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:30
Севилья
0 : 3
Атлетико
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:30
Севилья
0
Атлетико
3
01.03.2015
01 марта 2015
вс
21:00
Севилья
0 : 0
Атлетико
01.03.2015
01 марта 2015
вс
21:00
Севилья
0
Атлетико
0
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
21:00
Атлетико
4 : 0
Севилья
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
21:00
Атлетико
4
Севилья
0
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:59
Атлетико
1 : 1
Севилья
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:59
Атлетико
1
Севилья
1
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
-:-
Севилья
1 : 3
Атлетико
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
-:-
Севилья
1
Атлетико
3
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Атлетико
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
Севилья
0
Атлетико
1
28.02.2013
28 февр. 2013
чт
-:-
Севилья
2 : 2
Атлетико
28.02.2013
28 февр. 2013
чт
-:-
Севилья
2
Атлетико
2
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Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
2 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
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23 мая, 14:56
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23 мая, 10:40
🏆 «Атлетико» – чемпион Испании
22 мая, 20:51
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство. Она проиграла «Сельте»
16 мая, 21:38
«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка
14 мая, 00:49
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13