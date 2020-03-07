Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мората 32
Фелиш 36
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 19
Окампос 43
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
15
Савич
Стефан Савич
90
22
Мората
Альваро Мората
32'
32'
68
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
13
Облак
Ян Облак
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
18
Льоренте
Маркос Льоренте
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
54
7
Фелиш
Жоау Фелиш
36'
36'
80
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
24
Врсалько
Шиме Врсалько
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
16
Эррера
Эктор Эррера
23
Витоло
Витоло
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
19
Коста
Диего Коста
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
19'
19'
90
14
Сусо
Сусо
63
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
86
Гудель
Неманья Гудель
90
5
Окампос
Лукас Окампос
43'
43'
81
24
Хордан
Хоан Хордан
74
4
Кунде
Жюль Кунде
90
3
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
20
Гомес
Серхи Гомес
24
Нолито
Нолито
22
Васкес
Франко Васкес
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири