Матч завершен
Бетис
Севилья
Эчебаррия 26
1:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 41
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
22 янв. 2012, -:- МСК
22.01.2012, -:- МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Хуанма
Хуанма
70
0
Ириней
Ириней
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
60
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
26'
26'
84
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Устариц
Астарлоа Устариц
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Молина
Хорхе Молина
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Луна
Антонио Луна
72
0
Коке
Коке
90
0
Троховски
Петр Троховски
60
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
41'
41'
84
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Альберто
Луис Альберто
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ибусуки
Хироши Ибусуки