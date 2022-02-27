Севилья - Бетис: 27 февраля 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
-:-

Севилья - Бетис: 27 февраля 2022 смотреть онлайн

Бетис
Севилья
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
27 февр. 2022, -:- МСК
27.02.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1
Бетис
0
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1
Севилья
1
11.06.2020 11 июня 2020 чт 23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
11.06.2020 11 июня 2020 чт 23:00
Севилья
2
Бетис
0
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
Бетис
1
Севилья
2
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:45
Севилья
3 : 2
Бетис
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:45
Севилья
3
Бетис
2
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:45
Бетис
1 : 0
Севилья
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:45
Бетис
1
Севилья
0
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Бетис
2
Севилья
2
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Севилья
3
Бетис
5
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:15
Бетис
1 : 2
Севилья
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:15
Бетис
1
Севилья
2
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
Севилья
1
Бетис
0
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
2 : 0
Бетис
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
2
Бетис
0
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:30
Севилья
4 : 0
Бетис
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:30
Севилья
4
Бетис
0
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 20:15
Бетис
0 : 2
Севилья
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 20:15
Бетис
0
Севилья
2
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:30
Бетис
0 : 0
Севилья
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:30
Бетис
0
Севилья
0
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
Бетис
0
Севилья
2
20.03.2014 20 марта 2014 чт 23:05
Бетис
0(3) : 2(4)
Севилья
20.03.2014 20 марта 2014 чт 23:05
Бетис
0(3)
Севилья
2(4)
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Севилья
0 : 2
Бетис
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Севилья
0
Бетис
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 22:59
Севилья
4
Бетис
0
12.04.2013 12 апр. 2013 пт 22:59
Бетис
3 : 3
Севилья
12.04.2013 12 апр. 2013 пт 22:59
Бетис
3
Севилья
3
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 23:30
Севилья
5 : 1
Бетис
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 23:30
Севилья
5
Бетис
1

Новости

Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57