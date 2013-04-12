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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Пабон 43
Кастро 54
Игьебор 89
3:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 7
Ракитич 19
Негредо 33
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
12 апр. 2013, 22:59 МСК
12.04.2013, 22:59 МСК
пятница
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
82
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
46
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
54'
54'
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
65
0
Пабон
Дорлан Пабон
43'
43'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Перки
Дамьен Перки
0
Перес
Рубен Перес
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Игьебор
Носа Игьебор
89'
0
Молина
Хорхе Молина
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
7'
19'
7', 19'
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
69
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
85
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
33'
33'
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Ману
Ману
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара