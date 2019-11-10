Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 45
1:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Окампос 13
Де Йонг 55
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
10 нояб. 2019, 23:00 МСК
10.11.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
12
Сидней
Сидней
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
45'
45'
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
19
Барраган
Антонио Барраган
17
Хоакин
Хоакин
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
55'
55'
90
8
Нолито
Нолито
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
5
Окампос
Лукас Окампос
13'
13'
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
17
Гудель
Неманья Гудель
24
Хордан
Хоан Хордан
14
Чичарито
Чичарито
9
Даббур
Мунас Даббур
22
Васкес
Франко Васкес