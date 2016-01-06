Бетис - Севилья: 06 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бетис
Севилья
0:2
Первый матч 0:4

Бетис - Севилья: 06 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
6 янв. 2016, 20:15 МСК
6.01.2016, 20:15 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
17
Хоакин
Хоакин
26
Сидней
Сидней
6
Каналес
Серхио Каналес
15
Бартра
Марк Бартра
1
Жоэль
Жоэль
15
Фекир
Набиль Фекир
15
Алекс Морено
Алекс Морено
16
Морон
Лорен Морон
24
Эмерсон
Эмерсон
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
-
23
Манди
Айсса Манди
-
16
Педраса
Альфонсо Педраса
-
24
Аленья
Карлес Аленья
-
21
Родригес
Гидо Родригес
-
20
Тельо
Кристиан Тельо
-
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
-
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1
Бетис
0
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1
Севилья
1
11.06.2020 11 июня 2020 чт 23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
11.06.2020 11 июня 2020 чт 23:00
Севилья
2
Бетис
0
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
Бетис
1
Севилья
2
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:45
Севилья
3 : 2
Бетис
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:45
Севилья
3
Бетис
2
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:45
Бетис
1 : 0
Севилья
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:45
Бетис
1
Севилья
0
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Бетис
2
Севилья
2
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Севилья
3
Бетис
5
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:15
Бетис
1 : 2
Севилья
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:15
Бетис
1
Севилья
2
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
Севилья
1
Бетис
0
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
2 : 0
Бетис
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
2
Бетис
0
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:30
Севилья
4 : 0
Бетис
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:30
Севилья
4
Бетис
0
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 20:15
Бетис
0 : 2
Севилья
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 20:15
Бетис
0
Севилья
2
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:30
Бетис
0 : 0
Севилья
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:30
Бетис
0
Севилья
0
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
Бетис
0
Севилья
2
20.03.2014 20 марта 2014 чт 23:05
Бетис
0(3) : 2(4)
Севилья
20.03.2014 20 марта 2014 чт 23:05
Бетис
0(3)
Севилья
2(4)
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Севилья
0 : 2
Бетис
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Севилья
0
Бетис
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 22:59
Севилья
4
Бетис
0
12.04.2013 12 апр. 2013 пт 22:59
Бетис
3 : 3
Севилья
12.04.2013 12 апр. 2013 пт 22:59
Бетис
3
Севилья
3
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 23:30
Севилья
5 : 1
Бетис
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 23:30
Севилья
5
Бетис
1

Новости

«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
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Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
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28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
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28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
# Новости матча
Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03