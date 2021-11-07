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Бетис VS Севилья
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Бетис - Севилья: 07 ноября 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
-:-
Бетис - Севилья: 07 ноября 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
7 нояб. 2021, -:- МСК
7.11.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
33
Миранда
Хуан Миранда
6
Руис
Виктор Руис
5
Бартра
Марк Бартра
22
Эмерсон
Эмерсон
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
8
Фекир
Набиль Фекир
28
Родри
Родри
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
23
Манди
Айсса Манди
-
15
Алекс Морено
Алекс Морено
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
20
Лайнес
Диего Лайнес
-
7
Хуанми
Хуанми
-
11
Тельо
Кристиан Тельо
-
16
Морон
Лорен Морон
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1
Бетис
0
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
Бетис
1
Севилья
1
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2
Бетис
0
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1
Севилья
2
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:45
Севилья
3 : 2
Бетис
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:45
Севилья
3
Бетис
2
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:45
Бетис
1 : 0
Севилья
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:45
Бетис
1
Севилья
0
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Бетис
2
Севилья
2
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3
Бетис
5
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:15
Бетис
1 : 2
Севилья
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:15
Бетис
1
Севилья
2
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
Севилья
1
Бетис
0
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
2 : 0
Бетис
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
2
Бетис
0
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:30
Севилья
4 : 0
Бетис
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:30
Севилья
4
Бетис
0
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:15
Бетис
0 : 2
Севилья
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:15
Бетис
0
Севилья
2
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
Бетис
0 : 0
Севилья
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
Бетис
0
Севилья
0
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0
Севилья
2
20.03.2014
20 марта 2014
чт
23:05
Бетис
0(3) : 2(4)
Севилья
20.03.2014
20 марта 2014
чт
23:05
Бетис
0(3)
Севилья
2(4)
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
Севилья
0 : 2
Бетис
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
Севилья
0
Бетис
2
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4
Бетис
0
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
22:59
Бетис
3 : 3
Севилья
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
22:59
Бетис
3
Севилья
3
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
5 : 1
Бетис
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
5
Бетис
1
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