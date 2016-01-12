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Кубок Испании
Севилья VS Бетис
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Севилья - Бетис: 12 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
4:0
Первый матч 2:0
Севилья - Бетис: 12 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
12 янв. 2016, 22:30 МСК
12.01.2016, 22:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
17
Хоакин
Хоакин
26
Сидней
Сидней
6
Каналес
Серхио Каналес
15
Бартра
Марк Бартра
1
Жоэль
Жоэль
15
Фекир
Набиль Фекир
15
Алекс Морено
Алекс Морено
16
Морон
Лорен Морон
24
Эмерсон
Эмерсон
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
-
23
Манди
Айсса Манди
-
16
Педраса
Альфонсо Педраса
-
24
Аленья
Карлес Аленья
-
21
Родригес
Гидо Родригес
-
20
Тельо
Кристиан Тельо
-
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
-
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1
Бетис
0
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
Бетис
1
Севилья
1
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2
Бетис
0
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1
Севилья
2
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:45
Севилья
3 : 2
Бетис
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:45
Севилья
3
Бетис
2
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:45
Бетис
1 : 0
Севилья
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:45
Бетис
1
Севилья
0
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Бетис
2
Севилья
2
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3
Бетис
5
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:15
Бетис
1 : 2
Севилья
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:15
Бетис
1
Севилья
2
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
Севилья
1
Бетис
0
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
2 : 0
Бетис
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
2
Бетис
0
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:30
Севилья
4 : 0
Бетис
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:30
Севилья
4
Бетис
0
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:15
Бетис
0 : 2
Севилья
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:15
Бетис
0
Севилья
2
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
Бетис
0 : 0
Севилья
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:30
Бетис
0
Севилья
0
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0
Севилья
2
20.03.2014
20 марта 2014
чт
23:05
Бетис
0(3) : 2(4)
Севилья
20.03.2014
20 марта 2014
чт
23:05
Бетис
0(3)
Севилья
2(4)
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
Севилья
0 : 2
Бетис
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
Севилья
0
Бетис
2
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4
Бетис
0
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
22:59
Бетис
3 : 3
Севилья
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
22:59
Бетис
3
Севилья
3
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
5 : 1
Бетис
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
5
Бетис
1
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Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
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28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03