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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мичу 45
Тамудо 50
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Эскюде 62
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
8 янв. 2012, 14:00 МСК
8.01.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
58
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
70
0
Тамудо
Рауль Тамудо
50'
50'
56
0
Мичу
Мичу
45'
45'
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
0
Райко
Райко
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
62'
62'
90
0
Фасио
Федерико Фасио
54
0
Луна
Антонио Луна
55
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
77
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Троховски
Петр Троховски
0
Альберто
Луис Альберто
0
Медель
Гари Медель
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте