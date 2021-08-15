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Севилья VS Райо Вальекано
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Севилья - Райо Вальекано: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
-:-
Севилья - Райо Вальекано: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Прошлые матчи
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5
Райо Вальекано
0
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
Райо Вальекано
1
Севилья
4
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 2
Севилья
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
14:00
Райо Вальекано
2
Севилья
2
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:30
Севилья
3 : 2
Райо Вальекано
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:30
Севилья
3
Райо Вальекано
2
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
20:00
Севилья
2 : 0
Райо Вальекано
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
20:00
Севилья
2
Райо Вальекано
0
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0
Севилья
1
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0
Севилья
1
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
Севилья
4 : 1
Райо Вальекано
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
Севилья
4
Райо Вальекано
1
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:00
Севилья
2 : 1
Райо Вальекано
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:00
Севилья
2
Райо Вальекано
1
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 0
Севилья
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
13:00
Райо Вальекано
0
Севилья
0
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Севилья
5 : 2
Райо Вальекано
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Севилья
5
Райо Вальекано
2
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 1
Севилья
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:00
Райо Вальекано
2
Севилья
1
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31