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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
2 сент. 2012, 13:00 МСК
2.09.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Нильсен
Ники-Билле Нильсен
90
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
71
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
74
0
Бангура
Ласс Бангура
63
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Лабака
Микель Лабака
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес
0
Рамиро
Рубен Рамиро
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
77
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Троховски
Петр Троховски
76
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ману
Ману
74
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Кала
Кала
0
Коке
Коке
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Рубио
Алекс Рубио