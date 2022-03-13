Райо Вальекано - Севилья: 13 марта 2022 смотреть онлайн

Райо Вальекано
Мадрид
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Райо Вальекано - Севилья: 13 марта 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
13 марта 2022, -:- МСК
13.03.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
5
Райо Вальекано
0
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
Райо Вальекано
1
Севилья
4
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 14:00
Райо Вальекано
2 : 2
Севилья
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 14:00
Райо Вальекано
2
Севилья
2
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
Севилья
3 : 2
Райо Вальекано
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
Севилья
3
Райо Вальекано
2
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 20:00
Севилья
2 : 0
Райо Вальекано
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 20:00
Севилья
2
Райо Вальекано
0
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 14:00
Райо Вальекано
0
Севилья
1
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:00
Райо Вальекано
0
Севилья
1
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:00
Севилья
4 : 1
Райо Вальекано
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:00
Севилья
4
Райо Вальекано
1
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:00
Севилья
2 : 1
Райо Вальекано
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:00
Севилья
2
Райо Вальекано
1
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 0
Севилья
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 13:00
Райо Вальекано
0
Севилья
0
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Севилья
5 : 2
Райо Вальекано
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Севилья
5
Райо Вальекано
2
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:00
Райо Вальекано
2 : 1
Севилья
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:00
Райо Вальекано
2
Севилья
1

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