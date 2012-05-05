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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Диавара 30
Кала 43
Диавара 47
Рейес 65
Кануте 81
5:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Коста 37
Коста 77
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
5 мая 2012, 22:00 МСК
5.05.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Коке
Коке
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Кала
Кала
43'
43'
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
66
0
Дэйвид
Дэйвид
83
0
Ману
Ману
56
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
47'
30'
47', 30'
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Луна
Антонио Луна
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
65'
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
81'
0
Перотти
Диего Перотти
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
64
0
Мовилья
Хосе Мовилья
55
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
69
0
Коста
Диего Коста
77'
37'
77'
37'
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Браво
Рауль Браво
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Бенито
Диего Бенито
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Бангура
Ласс Бангура