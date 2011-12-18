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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Навас 69
Негредо 90
2:6
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 10
Кальехон 37
Роналду 41
Ди Мария 66
Роналду 85
Алтынтоп 89
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
18 дек. 2011, -:- МСК
18.12.2011, -:- МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
82
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Ману
Ману
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
68
0
Медель
Гари Медель
90
0
Троховски
Петр Троховски
46
0
Навас
Хесус Навас
69'
69'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90'
90'
90
Запасные
0
Серхио Рико
Серхио Рико
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Луна
Антонио Луна
0
Коке
Коке
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
10'
41'
85'
10', 41'
85'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
37'
37'
45
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
66'
66'
67
0
Бензема
Карим Бензема
86
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Кака
Кака
0
Озил
Месут Озил
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
89'
0
Хедира
Сами Хедира
0
Игуаин
Гонсало Игуаин