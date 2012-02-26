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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Коста 25
1:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Медель 36
Навас 70
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
26 февр. 2012, 20:00 МСК
26.02.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Бруно
Бруно
71
0
Матье
Жереми Матье
76
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Коста
Тино Коста
25'
25'
90
0
Жонас
Жонас
61
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Топал
Мехмет Топал
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Коке
Коке
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
59
0
Ракитич
Иван Ракитич
88
0
Медель
Гари Медель
36'
36'
90
0
Навас
Хесус Навас
70'
70'
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
0
Негредо
Альваро Негредо
73
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Троховски
Петр Троховски
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара