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Севилья VS Валенсия
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Севилья - Валенсия: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
-:-
Севилья - Валенсия: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Валенсия
Валенсия
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
22 сент. 2021, -:- МСК
22.09.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Латорре
Антонио Латорре
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
15
Гильямон
Уго Гильямон
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
8
Солер
Карлос Солер
19
Рачич
Урош Рачич
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
22
Гомес
Максимилиано Гомес
Запасные
1
Хауме
Хауме
-
4
Мангала
Эльяким Мангала
-
18
Васс
Даниэль Васс
-
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
-
24
Пиччини
Кристиано Пиччини
-
6
Ферру
Ферру
-
17
Черышев
Денис Черышев
-
10
Олива
Кристиан Олива
-
30
Муса
Юнус Муса
-
9
Гамейро
Кевин Гамейро
-
16
Санчес
Алекс Санчес
-
21
Вальехо
Ману Вальехо
-
Главный тренер
Хави Грасия
Прошлые матчи
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
Севилья
1
Валенсия
0
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Севилья
3 : 0
Валенсия
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Севилья
3
Валенсия
0
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
Валенсия
0 : 1
Севилья
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
Валенсия
0
Севилья
1
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Севилья
1
Валенсия
0
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1
Севилья
1
31.03.2019
31 марта 2019
вс
17:15
Севилья
0 : 1
Валенсия
31.03.2019
31 марта 2019
вс
17:15
Севилья
0
Валенсия
1
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:15
Валенсия
1 : 1
Севилья
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:15
Валенсия
1
Севилья
1
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Валенсия
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:15
Севилья
0
Валенсия
2
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Валенсия
4
Севилья
0
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:15
Валенсия
0 : 0
Севилья
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:15
Валенсия
0
Севилья
0
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Севилья
2 : 1
Валенсия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Севилья
2
Валенсия
1
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
Валенсия
2 : 1
Севилья
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
Валенсия
2
Севилья
1
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
22:30
Севилья
1 : 0
Валенсия
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
22:30
Севилья
1
Валенсия
0
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
23:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
23:00
Валенсия
3
Севилья
1
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
22:00
Севилья
1 : 1
Валенсия
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
22:00
Севилья
1
Валенсия
1
01.05.2014
01 мая 2014
чт
22:05
Валенсия
3 : 1
Севилья
01.05.2014
01 мая 2014
чт
22:05
Валенсия
3
Севилья
1
24.04.2014
24 апр. 2014
чт
22:05
Севилья
2 : 0
Валенсия
24.04.2014
24 апр. 2014
чт
22:05
Севилья
2
Валенсия
0
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:59
Севилья
0 : 0
Валенсия
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:59
Севилья
0
Валенсия
0
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
Валенсия
3
Севилья
1
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Севилья
4 : 3
Валенсия
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Севилья
4
Валенсия
3
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Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
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