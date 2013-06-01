Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 40
Негредо 44
Негредо 57
Негредо 61
4:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Банега 12
Сольдадо 56
Сольдадо 88
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Кала
Кала
90
0
Сисиньо
Сисиньо
69
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
40'
57'
61'
44'
40', 57', 61'
44'
87
0
Перотти
Диего Перотти
63
Запасные
0
Бету
Бету
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Коке
Коке
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
46
0
Банега
Эвер Банега
12'
12'
78
0
Каналес
Серхио Каналес
63
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
56'
88'
56', 88'
90
0
Жонас
Жонас
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Рами
Адиль Рами
0
Руис
Виктор Руис
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Виера
Хонатан Виера
0
Пьятти
Пабло Пьятти