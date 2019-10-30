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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Собрино 81
1:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Окампос 45
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
30 окт. 2019, 21:00 МСК
30.10.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
8
Солер
Карлос Солер
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
3
Коста
Хауме Коста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
2
Корреа
Тьерри Корреа
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
23
Собрино
Рубен Собрино
81'
15
Вальехо
Ману Вальехо
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
14
Чичарито
Чичарито
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
5
Окампос
Лукас Окампос
45'
45'
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
17
Гудель
Неманья Гудель
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
8
Нолито
Нолито
22
Васкес
Франко Васкес
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
15
Посо
Алехандро Посо