Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 20
Де Йонг 33
Ракитич 38
3:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
27 янв. 2021, 21:00 МСК
27.01.2021, 21:00 МСК
среда
Cтадион Рамон Санчес Писхуан
Рамон Санчес Писхуан
Севилья
События
Составы
Севилья
мин
-
Ракитич
Иван Ракитич
38'
38'
90
-
Де Йонг
Люк Де Йонг
20'
33'
20', 33'
85
-
Видаль
Алейш Видаль
90
-
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
-
Акунья
Маркос Акунья
68