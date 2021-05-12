Севилья - Валенсия: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
-:-

Севилья - Валенсия: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Валенсия
Валенсия
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Латорре
Антонио Латорре
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
15
Гильямон
Уго Гильямон
18
Васс
Даниэль Васс
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
10
Олива
Кристиан Олива
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Запасные
25
Риверо
Кристиан Риверо
-
1
Хауме
Хауме
-
6
Ферру
Ферру
-
26
Эскердо
Висенте Эскердо
-
30
Муса
Юнус Муса
-
27
Куандреди
Коба Куандреди
-
23
Джейсон
Джейсон
-
11
Кутроне
Патрик Кутроне
-
16
Санчес
Алекс Санчес
-
21
Вальехо
Ману Вальехо
-

Прошлые матчи

27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Севилья
3 : 0
Валенсия
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Севилья
3
Валенсия
0
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Валенсия
0 : 1
Севилья
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Валенсия
0
Севилья
1
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Севилья
1
Валенсия
0
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Валенсия
1
Севилья
1
31.03.2019 31 марта 2019 вс 17:15
Севилья
0 : 1
Валенсия
31.03.2019 31 марта 2019 вс 17:15
Севилья
0
Валенсия
1
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:15
Валенсия
1 : 1
Севилья
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:15
Валенсия
1
Севилья
1
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Валенсия
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:15
Севилья
0
Валенсия
2
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Валенсия
4
Севилья
0
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:15
Валенсия
0 : 0
Севилья
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:15
Валенсия
0
Севилья
0
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Севилья
2 : 1
Валенсия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Севилья
2
Валенсия
1
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Валенсия
2 : 1
Севилья
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Валенсия
2
Севилья
1
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
1 : 0
Валенсия
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
1
Валенсия
0
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 23:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 23:00
Валенсия
3
Севилья
1
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 22:00
Севилья
1 : 1
Валенсия
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 22:00
Севилья
1
Валенсия
1
01.05.2014 01 мая 2014 чт 22:05
Валенсия
3 : 1
Севилья
01.05.2014 01 мая 2014 чт 22:05
Валенсия
3
Севилья
1
24.04.2014 24 апр. 2014 чт 22:05
Севилья
2 : 0
Валенсия
24.04.2014 24 апр. 2014 чт 22:05
Севилья
2
Валенсия
0
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Севилья
0 : 0
Валенсия
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Севилья
0
Валенсия
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
Валенсия
3
Севилья
1
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Севилья
4 : 3
Валенсия
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Севилья
4
Валенсия
3
13.01.2013 13 янв. 2013 вс -:-
Валенсия
2 : 0
Севилья
13.01.2013 13 янв. 2013 вс -:-
Валенсия
2
Севилья
0

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