Валенсия - Севилья: 19 января 2022 смотреть онлайн

Валенсия
Валенсия
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Валенсия - Севилья: 19 января 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
19 янв. 2022, -:- МСК
19.01.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
Севилья
1
Валенсия
0
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Севилья
3 : 0
Валенсия
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Севилья
3
Валенсия
0
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Валенсия
0 : 1
Севилья
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Валенсия
0
Севилья
1
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Севилья
1
Валенсия
0
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Валенсия
1
Севилья
1
31.03.2019 31 марта 2019 вс 17:15
Севилья
0 : 1
Валенсия
31.03.2019 31 марта 2019 вс 17:15
Севилья
0
Валенсия
1
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:15
Валенсия
1 : 1
Севилья
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:15
Валенсия
1
Севилья
1
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Валенсия
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:15
Севилья
0
Валенсия
2
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Валенсия
4
Севилья
0
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:15
Валенсия
0 : 0
Севилья
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:15
Валенсия
0
Севилья
0
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Севилья
2 : 1
Валенсия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Севилья
2
Валенсия
1
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Валенсия
2 : 1
Севилья
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Валенсия
2
Севилья
1
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
1 : 0
Валенсия
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 22:30
Севилья
1
Валенсия
0
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 23:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 23:00
Валенсия
3
Севилья
1
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 22:00
Севилья
1 : 1
Валенсия
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 22:00
Севилья
1
Валенсия
1
01.05.2014 01 мая 2014 чт 22:05
Валенсия
3 : 1
Севилья
01.05.2014 01 мая 2014 чт 22:05
Валенсия
3
Севилья
1
24.04.2014 24 апр. 2014 чт 22:05
Севилья
2 : 0
Валенсия
24.04.2014 24 апр. 2014 чт 22:05
Севилья
2
Валенсия
0
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Севилья
0 : 0
Валенсия
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Севилья
0
Валенсия
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 22:00
Валенсия
3
Севилья
1
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Севилья
4 : 3
Валенсия
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Севилья
4
Валенсия
3

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