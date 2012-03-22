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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Навас 34
Ману 52
Ману 90
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
22 марта 2012, 22:00 МСК
22.03.2012, 22:00 МСК
четверг
Составы
Расинг
мин
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Барба
Осмар Барба
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
56
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
56
Запасные
0
Сотрес
Даниэль Сотрес
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Арана
Мануэль Арана
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кеннеди
Кеннеди
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
90
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Перотти
Диего Перотти
46
0
Медель
Гари Медель
66
0
Ману
Ману
52'
90'
52', 90'
90
0
Навас
Хесус Навас
34'
34'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
82
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара