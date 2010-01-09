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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Ромарик 63
1:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Каналес 27
Каналес 40
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
9 янв. 2010, 22:00 МСК
9.01.2010, 22:00 МСК
суббота
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Капель
Диего Капель
72
0
Ромарик
Ромарик
63'
63'
90
0
Лоло
Лоло
66
0
Ренато
Ренато
90
0
Перотти
Диего Перотти
47
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Кала
Кала
0
Валиенте
Марк Валиенте
0
Редондо
Мануэль Редондо
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Коне
Аруна Коне
0
Карреньо
Энрике Карреньо
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
87
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
27'
40'
27', 40'
80
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Хиско
Хиско
77
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Морал
Тони Морал
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Геихо
Алекс Геихо