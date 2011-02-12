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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Фернандес 12
Ракитич 19
Арана 90
3:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Фасио 40
Фабиано 83
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
12 февр. 2011, 23:55 МСК
12.02.2011, 23:55 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
12'
12'
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
61
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
46
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Ариэль
Ариэль
69
Запасные
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Перес
Франсис Перес
0
Барба
Осмар Барба
0
Арана
Мануэль Арана
90'
0
Луке
Хулиан Луке
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
0
Боладо
Иван Боладо
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Алексис
Алексис
43
0
Дабо
Мухамаду Дабо
52
0
Перотти
Диего Перотти
77
0
Фасио
Федерико Фасио
40'
40'
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
19'
19'
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Капель
Диего Капель
0
Фабиано
Луис Фабиано
83'
0
Акоста
Лаутаро Акоста