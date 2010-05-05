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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Тчите 61
1:5
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 3
Кануте 21
Навас 46
Капель 48
Негредо 89
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
5 мая 2010, 21:00 МСК
5.05.2010, 21:00 МСК
среда
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
46
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Колса
Гонсало Колса
68
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
55
0
Боладо
Иван Боладо
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Ориоль
Ориоль
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Морал
Тони Морал
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
0
Тчите
Мохамед Тчите
61'
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
79
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Капель
Диего Капель
48'
48'
90
0
Ренато
Ренато
90
0
Зокора
Дидье Зокора
87
0
Навас
Хесус Навас
46'
46'
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
21'
21'
72
0
Негредо
Альваро Негредо
3'
89'
3', 89'
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
0
Ромарик
Ромарик
0
Лоло
Лоло
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Родри
Родри