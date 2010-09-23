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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 13
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Пинильос 54
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
23 сент. 2010, 22:55 МСК
23.09.2010, 22:55 МСК
четверг
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Перотти
Диего Перотти
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
80
0
Чигарини
Лука Чигарини
70
0
Негредо
Альваро Негредо
13'
13'
76
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Ромарик
Ромарик
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Фабиано
Луис Фабиано
0
Акоста
Лаутаро Акоста
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
54'
54'
90
0
Арана
Мануэль Арана
85
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
60
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
71
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Понсе
Вальдо Понсе
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Ариэль
Ариэль