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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
0:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Жигич 48
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
25 янв. 2009, 21:00 МСК
25.01.2009, 21:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
46
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Капель
Диего Капель
90
0
Ренато
Ренато
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Прието
Давид Прието
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Ориоль
Ориоль
78
0
Валера
Хуан Валера
23
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
0
Жигич
Никола Жигич
48'
48'
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Люксен
Петер Люксен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Хуанхо
Эспозито Хуанхо