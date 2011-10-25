Матч завершен
Севилья
Севилья
Ману 37
Ману 90
2:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Науэльпан 62
Самперио 69
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
25 окт. 2011, 22:59 МСК
25.10.2011, 22:59 МСК
вторник
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Коке
Коке
74
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
61
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кампанья
Хосе Кампанья
74
0
Ману
Ману
37'
90'
37', 90'
90
0
Навас
Хесус Навас
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Алексис
Алексис
0
Луна
Антонио Луна
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Альберто
Луис Альберто
0
Негредо
Альваро Негредо
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
62'
62'
75
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
69'
69'
90
0
Коне
Мамаду Коне
80
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Пикон
Хосе Пикон
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луке
Хулиан Луке
0
Мунитис
Педро Мунитис