Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ману 37
Ману 90
2:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Науэльпан 62
Самперио 69
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
25 окт. 2011, 22:59 МСК
25.10.2011, 22:59 МСК
вторник
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Коке
Коке
74
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
61
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кампанья
Хосе Кампанья
74
0
Ману
Ману
37'
90'
37', 90'
90
0
Навас
Хесус Навас
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Алексис
Алексис
0
Луна
Антонио Луна
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Альберто
Луис Альберто
0
Негредо
Альваро Негредо
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
62'
62'
75
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
69'
69'
90
0
Коне
Мамаду Коне
80
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Пикон
Хосе Пикон
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луке
Хулиан Луке
0
Мунитис
Педро Мунитис