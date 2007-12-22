Матч завершен
Севилья
Севилья
4:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
22 дек. 2007, 23:55 МСК
22.12.2007, 23:55 МСК
суббота
Составы