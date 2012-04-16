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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Торрес 35
Ласен 49
Мику 63
Риос 69
Мику 71
5:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 19
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
16 апр. 2012, 22:00 МСК
16.04.2012, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Арройо
Альваро Арройо
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
35'
35'
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
83
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
49'
49'
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Риос
Педро Риос
69'
69'
76
0
Мику
Мику
63'
71'
63', 71'
79
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Масилела
Тсепо Масилела
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Коке
Коке
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
56
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Медель
Гари Медель
80
0
Ману
Ману
72
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
19'
19'
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Кала
Кала
0
Дэйвид
Дэйвид
0
Де Мул
Том Де Мул
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара