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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Чичарито 69
Окампос 78
2:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
27 окт. 2019, 20:30 МСК
27.10.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
14
Чичарито
Чичарито
69'
69'
90
8
Нолито
Нолито
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
5
Окампос
Лукас Окампос
78'
78'
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
21
Торрес
Оливер Торрес
17
Гудель
Неманья Гудель
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
22
Васкес
Франко Васкес
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
14
Гарсия
Рауль Гарсия
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
23
Джейсон
Джейсон
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
7
Мата
Хайме Мата
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
17
Оливера
Матиас Оливера
24
Тимор
Давид Тимор
21
Файр
Файкал Файр
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
26
Дуро
Уго Дуро