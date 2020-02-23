Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Окампос 43
Фернандо 67
Кунде 75
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
23 февр. 2020, 20:30 МСК
23.02.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
6
Чема
Чема
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
5
Этебо
Одженекаро Этебо
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
14
Дейверсон
Дейверсон
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Кабако
Эрик Кабако
24
Тимор
Давид Тимор
25
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
9
Анхель
Анхель
7
Мата
Хайме Мата
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
12
Кунде
Жюль Кунде
75'
75'
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
25
Фернандо
Фернандо
67'
67'
90
14
Сусо
Сусо
90
17
Гудель
Неманья Гудель
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
16
Навас
Хесус Навас
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
5
Окампос
Лукас Окампос
43'
43'
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
3
Гомес
Серхи Гомес
10
Банега
Эвер Банега
21
Торрес
Оливер Торрес
7
Лопеш
Рони Лопеш
22
Васкес
Франко Васкес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири