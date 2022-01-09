Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Николо Барелла
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Гранит Джака
Антонио Рюдигер
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Уэльс
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
Барселона
ПСЖ
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Андрей Шевченко
Украина
РПЛ
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Севилья VS Хетафе
Поделиться:
Севилья - Хетафе: 09 января 2022 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
-:-
Севилья - Хетафе: 09 января 2022 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
мин
1
Янес
Рубен Янес
2
Джене
Даконам Джене
6
Чема
Чема
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
29
Иглесиас
Хуан Иглесиас
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
3
Кабако
Эрик Кабако
-
17
Оливера
Матиас Оливера
-
21
Шакла
Суфьян Шакла
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
35
Абдулай
Сабит Абдулай
-
23
Эрнандес
Кучо Эрнандес
-
7
Мата
Хайме Мата
-
32
Миранда
Хосете Миранда
-
39
Ньянг
Мамор Ньянг
-
Главный тренер
Пепе Бордалас
Прошлые матчи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3
Хетафе
0
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0
Севилья
1
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0
Севилья
3
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2
Хетафе
0
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3
Севилья
0
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
Севилья
0
Хетафе
2
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1
Хетафе
1
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:15
Хетафе
0
Севилья
1
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:30
Хетафе
1 : 1
Севилья
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:30
Хетафе
1
Севилья
1
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:30
Севилья
5 : 0
Хетафе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:30
Севилья
5
Хетафе
0
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2
Севилья
1
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
Севилья
2 : 0
Хетафе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
Севилья
2
Хетафе
0
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Хетафе
1
Севилья
0
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
14:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
14:00
Севилья
3
Хетафе
0
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:00
Хетафе
1 : 1
Севилья
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:00
Хетафе
1
Севилья
1
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
22:00
Севилья
2 : 1
Хетафе
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
22:00
Севилья
2
Хетафе
1
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
Хетафе
5
Севилья
1
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
Севилья
3
Хетафе
0
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Хетафе
1
Севилья
0
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
Севилья
1 : 3
Хетафе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
Севилья
1
Хетафе
3
Показать еще
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31