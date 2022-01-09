Севилья - Хетафе: 09 января 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
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Севилья - Хетафе: 09 января 2022 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
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20 тур

Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3
Хетафе
0
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0
Севилья
1
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:30
Хетафе
0
Севилья
3
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:30
Севилья
2
Хетафе
0
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
3
Севилья
0
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:45
Севилья
0
Хетафе
2
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:30
Севилья
1
Хетафе
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:15
Хетафе
0
Севилья
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:30
Хетафе
1 : 1
Севилья
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:30
Хетафе
1
Севилья
1
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:30
Севилья
5 : 0
Хетафе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:30
Севилья
5
Хетафе
0
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Хетафе
2
Севилья
1
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 20:00
Севилья
2 : 0
Хетафе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 20:00
Севилья
2
Хетафе
0
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Хетафе
1
Севилья
0
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 14:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 14:00
Севилья
3
Хетафе
0
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:00
Хетафе
1 : 1
Севилья
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:00
Хетафе
1
Севилья
1
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 22:00
Севилья
2 : 1
Хетафе
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 22:00
Севилья
2
Хетафе
1
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
Хетафе
5
Севилья
1
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
Севилья
3
Хетафе
0
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
Хетафе
1
Севилья
0
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 22:00
Севилья
1 : 3
Хетафе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 22:00
Севилья
1
Хетафе
3

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