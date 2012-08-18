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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Фасио 34
Негредо 38
2:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Алексис 50
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
18 авг. 2012, 22:00 МСК
18.08.2012, 22:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
34'
34'
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Троховски
Петр Троховски
83
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
38'
38'
67
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Луна
Антонио Луна
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
50'
50'
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Кастро
Диего Кастро
52
0
Ласен
Мехди Ласен
75
0
Мичел
Мичел
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Мику
Мику
46
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Мане
Мане
0
Торрес
Хавьер Торрес
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Колунга
Адриан Колунга