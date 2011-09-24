Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 18
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
24 сент. 2011, 19:00 МСК
24.09.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Перотти
Диего Перотти
70
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
18'
18'
59
0
Негредо
Альваро Негредо
80
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Алексис
Алексис
0
Коке
Коке
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ману
Ману
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
72
0
Бруно
Бруно
46
0
Пьятти
Пабло Пьятти
63
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Жонас
Жонас
90
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо