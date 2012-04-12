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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Фасио 11
Негредо 29
Негредо 43
3:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
12 апр. 2012, 22:59 МСК
12.04.2012, 22:59 МСК
четверг
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Коке
Коке
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
11'
11'
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Троховски
Петр Троховски
73
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ману
Ману
63
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
29'
43'
29', 43'
83
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Дэйвид
Дэйвид
0
Де Мул
Том Де Мул
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Альберто
Луис Альберто
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Матеос
Давид Матеос
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
70
0
Апоньо
Апоньо
35
0
Пинтер
Адам Пинтер
46
0
Микаэл
Рубен Микаэл
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Да Силва
Пауло Да Силва
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Ориоль
Эду Ориоль