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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 36
Сэпунару 45
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Медель 70
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
28 окт. 2012, 14:00 МСК
28.10.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
45'
45'
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
82
0
Сукулини
Франко Сукулини
71
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Родригес
Виктор Родригес
90
0
Поштига
Элдер Поштига
36'
36'
72
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Ромарик
Ромарик
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Аранда
Карлос Аранда
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
46
0
Ботиа
Альберто Ботиа
65
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
70'
70'
90
0
Ману
Ману
65
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Луна
Антонио Луна
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара