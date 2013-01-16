Сарагоса - Севилья: 16 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:0
Первый матч 0:4

Сарагоса - Севилья: 16 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании,

1/4 финала

Испания
16 янв. 2013, 21:30 МСК
16.01.2013, 21:30 МСК
среда
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Предварительный состав

Сарагоса
мин
20
Гриппо
Симоне Гриппо
23
Кагава
Синдзи Кагава
8
Перейра
Андре Перейра
Запасные
2
Вигарай
Карлос Вигарай
-
11
Пуадо
Хави Пуадо
-
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Севилья
4 : 0
Сарагоса
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Севилья
4
Сарагоса
0
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 21:30
Севилья
4 : 0
Сарагоса
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 21:30
Севилья
4
Сарагоса
0
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 21:30
Сарагоса
0 : 0
Севилья
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 21:30
Сарагоса
0
Севилья
0
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 14:00
Сарагоса
2 : 1
Севилья
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 14:00
Сарагоса
2
Севилья
1
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:59
Севилья
3 : 0
Сарагоса
12.04.2012 12 апр. 2012 чт 22:59
Севилья
3
Сарагоса
0
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
Сарагоса
0
Севилья
1
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 20:00
Севилья
3 : 1
Сарагоса
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 20:00
Севилья
3
Сарагоса
1
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Сарагоса
1 : 2
Севилья
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Сарагоса
1
Севилья
2
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 21:00
Сарагоса
2 : 1
Севилья
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 21:00
Сарагоса
2
Севилья
1
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:55
Севилья
4 : 1
Сарагоса
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:55
Севилья
4
Сарагоса
1
23.02.2008 23 февр. 2008 сб 23:55
Севилья
5 : 0
Сарагоса
23.02.2008 23 февр. 2008 сб 23:55
Севилья
5
Сарагоса
0
29.09.2007 29 сент. 2007 сб 21:00
Сарагоса
2 : 0
Севилья
29.09.2007 29 сент. 2007 сб 21:00
Сарагоса
2
Севилья
0

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