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Кубок Испании
Севилья VS Сарагоса
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Севилья - Сарагоса: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
4:0
Первый матч 0:0
Севилья - Сарагоса: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
23 янв. 2013, 21:30 МСК
23.01.2013, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
Сарагоса
мин
20
Гриппо
Симоне Гриппо
23
Кагава
Синдзи Кагава
8
Перейра
Андре Перейра
Запасные
2
Вигарай
Карлос Вигарай
-
11
Пуадо
Хави Пуадо
-
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Севилья
4 : 0
Сарагоса
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Севилья
4
Сарагоса
0
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
21:30
Севилья
4 : 0
Сарагоса
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
21:30
Севилья
4
Сарагоса
0
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
21:30
Сарагоса
0 : 0
Севилья
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
21:30
Сарагоса
0
Севилья
0
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
14:00
Сарагоса
2 : 1
Севилья
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
14:00
Сарагоса
2
Севилья
1
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
22:59
Севилья
3 : 0
Сарагоса
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
22:59
Севилья
3
Сарагоса
0
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
Сарагоса
0
Севилья
1
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
20:00
Севилья
3 : 1
Сарагоса
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
20:00
Севилья
3
Сарагоса
1
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Сарагоса
1 : 2
Севилья
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Сарагоса
1
Севилья
2
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
21:00
Сарагоса
2 : 1
Севилья
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
21:00
Сарагоса
2
Севилья
1
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:55
Севилья
4 : 1
Сарагоса
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:55
Севилья
4
Сарагоса
1
23.02.2008
23 февр. 2008
сб
23:55
Севилья
5 : 0
Сарагоса
23.02.2008
23 февр. 2008
сб
23:55
Севилья
5
Сарагоса
0
29.09.2007
29 сент. 2007
сб
21:00
Сарагоса
2 : 0
Севилья
29.09.2007
29 сент. 2007
сб
21:00
Сарагоса
2
Севилья
0
Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
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18 февраля, 00:45
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28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15